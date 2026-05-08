Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Berauscht und ohne Führerschein unterwegs Aurich - Alkoholisiert Unfall verursacht Aurich - Motorradfahrer schwer verletzt Großefehn - Kleintransporter kontrolliert

Landkreis Aurich (ots)

Hinte - Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Donnerstagabend in Hinte einen Autofahrer. Der 33-jährige Mann aus der Gemeinde Krummhörn war gegen 21 Uhr mit seinem Renault Twingo auf der Landesstraße unterwegs. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Aurich - Alkoholisiert Unfall verursacht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag in Aurich. Ein 65-jähriger Mann aus Aurich fuhr gegen 10 Uhr mit seinem Peugeot 3008 auf der Fockenbollwerkstraße, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Skoda Karoq zusammen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 32-jähriger Mann aus Aurich fuhr gegen 15 Uhr mit seinem BMW 3er auf der Leerer Landstraße in Fahrtrichtung Große Mühlenwallstraße. Hierbei beabsichtigte er nach links in den Lüchtenburger Weg abzubiegen und übersah dabei einen 56-jährigen Mann aus Aurich, der mit seinem Motorrad die Leerer Landstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 56-jährige schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des BMW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Großefehn - Kleintransporter kontrolliert

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 72 in Bagband Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Fokus standen hierbei Kleintransporter mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5t. Unterstützt wurden die Kollegen hierbei durch den Zoll und das Gewerbeaufsichtsamt. Bei insgesamt 76 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Beamten 39 Verstöße fest. Fünf Fahrzeugführer waren dabei ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Außerdem wurden diverse Verstöße festgestellt, welche die Lenk- und Ruhezeiten sowie die Ladungssicherung betrafen. Gegen einen 59-jährigen Mann aus dem Landkreis Diepholz wurde außerdem ein Strafverfahren eingeleitet, da er einen Beamten während der Kontrolle beleidigte.

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