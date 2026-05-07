Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kennzeichen entwendet

Ulbargen - Pedelec gestohlen

Großefehn - Weiterfahrt untersagt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kennzeichen entwendet

In der Nacht auf Mittwoch sind in Aurich Kennzeichen gestohlen worden. Unbekannte Täter montierten auf einer Auffahrt im Eickebuscher Weg beide Kennzeichen eines grauen VW ab und entwendeten diese. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Ulbargen - Pedelec gestohlen

Unbekannte Täter haben am Dienstag in Ulbargen ein Pedelec gestohlen. Die Täter entwendeten an einer Bushaltestelle an der Auricher Landstraße ein mit einem Schloss gesichertes Pedelec. Die Tat ereignete sich zwischen 7 Uhr und 16 Uhr. Täterhinweise bitte an die Polizei unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Weiterfahrt untersagt

Am Mittwochabend hat die Polizei in Großefehn einen Kleinkraftradfahrer kontrolliert und mehrere Verstöße festgestellt. Der 41-jährige Fahrer eines Rollers war auf der Kanalstraße Süd unterwegs, als er eine rot zeigende Lichtzeichenanlage missachtete. Polizeibeamte hielten den Mann daraufhin an und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass an dem Roller technische Veränderungen vorgenommen worden waren, durch die das Fahrzeug nicht mehr unter die ursprüngliche Fahrzeugklasse fiel. Der 41-Jährige verfügte somit nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Zudem war an dem Roller ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

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