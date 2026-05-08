Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kennzeichen entwendet Marienhafe - Einbruch in Bäckerei

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kennzeichen entwendet

In der Nacht auf Donnerstag sind in Aurich Kennzeichen gestohlen worden. Unbekannte Täter montierten auf einer Auffahrt in der Straße Kampenland beide Kennzeichen eines grauen Mercedes ab und entwendeten diese. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Marienhafe - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Bäckerei in Marienhafe eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von 19 Uhr bis 5 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Rosenstraße und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen

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