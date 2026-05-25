Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Sonntag, 24.05.2026, 23:00 Uhr, bis Montag, 25.05.2026, 05:30 Uhr, kam es in Teningen, Bahlinger Straße, zu einer Sachbeschädigung durch mehrere Graffiti.

Nach Sachlage wurde an etlichen Anwesen in der gesamten Bahlinger Straße, mehrfach die Schriftzüge "HMC" sowie "Chaos" mit brauner Lackfarbe aufgesprüht.

Der entstanden Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

PPFR/FLZ/NB

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