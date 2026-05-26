Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Reh ausgewichen - 10.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Die L171 befuhr am Sonntag, 24.05.2026 gegen 08.20 Uhr eine 19 Jahre alte Frau mit ihrem Audi von Münchingen kommend in Richtung Ewattingen. Auf der Strecke musste sie einem Reh ausweichen und kollidierte dabei mit der Leitplanke. Zu einer Kollision mit dem Reh kam es nicht. Die 19-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke ist noch unbekannt.

md/tb

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