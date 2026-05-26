Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Pkw fährt ins Schaufenster eines Tabak Geschäftes

Freiburg (ots)

Eine Zeugin meldete am Sonntag, 24.05.2026 gegen 04.20 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug, welches in ein Schaufenster eines Tabak Geschäftes in der Hauptstraße gefahren sein soll. Das Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei kam vor Ort und konnte im Rahmen der Ermittlungen einen Mini auf einem Parkplatz in der Luisenstraße feststellen, welcher passende Unfallschäden aufwies. Der 20 Jahre alte Fahrer des Minis konnte in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Dieser roch deutlich nach Alkohol, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt werden sollte. Da dieser verweigert wurde, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus über die Staatsanwaltschaft angeordnet. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde beschlagnahmt. An seinem Mini entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Sachschaden am Schaufenster kann noch nicht beziffert werden.

md/tb

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