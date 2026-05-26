Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Verkehrsunfall in der Bergstraße - Geschädigter gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 10.05.2026 um 22:00 Uhr, kam es in der Bergstraße in Bötzingen zu einer Unfallflucht.

Wie eine Zeugin beobachten konnte, streifte ein Pkw beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw am Fahrbahnrand.

Der mutmaßliche Unfallverursacher stieg aus seinem Fahrzeug aus, schaute sich die Schäden an beiden Fahrzeugen an und sprach mit der Zeugin. Anschließend schrieb er einen Zettel, brachte diesen an der Windschutzscheibe des anderen Pkws an und setzte seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen dunkelblauen BMW älteren Baujahrs mit dem Teilkennzeichen FR-G. Das Fahrzeug könnte möglicherweise auf der linken Seite hinten Beschädigungen aufweisen.

Nach einigen Tagen erschien die Zeugin bei der Polizei und meldete den Vorfall. Das geparkte Fahrzeug, welches eventuell bei dem Unfall beschädigt wurde, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Mögliche Geschädigte oder etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Breisach zu melden (Tel. 07667 91170).

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