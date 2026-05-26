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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrer nach Unfall mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

In einer fünfköpfigen Motorradgruppe befuhr am Samstag, 23.05.2026 gegen 14.30 Uhr ein 30 Jahre alter Mann mit seinem Krad die L146 talwärts von Oberlehen kommend nach Prestenberg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer scharfen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem großen Wiesenstück zu Fall. Bei dem Unfall wurde der 30-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden an seiner Maschine ist nicht bekannt.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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