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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Motorradunfall - Einsatz von Rettungshubschrauber

Freiburg (ots)

Die L163 befuhr am Samstag, 23.05.2026 gegen 12.00 Uhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad aus Richtung Dettighofen-Baltersweil kommend. Ausgangs einer abschüssigen Linkskurve kam der Kradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Schwer verletzt kam er in einem angrenzenden Acker zum Liegen. Der 57-Jährige wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Krad entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Jestetten mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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