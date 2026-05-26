Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Radfahrern - Unfallverursacher flüchtet und wird festgenommen

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 24.05.2026, gegen 8.45 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Sexau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem entgegenkommenden Fahrradfahrer.

Infolge der Kollision stürzte der Fahrradfahrer auf die Fahrbahn und kollidierte dabei mit einer weiteren Fahrradfahrerin. Beide Radfahrer wurden schwer verletzt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Unfallverursacher schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen und dort vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

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