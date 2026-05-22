Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 3579 zwischen Staffort und der Auffahrt zur Landesstraße 560 bei den dortigen Aussiedlerhöfen von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Zur Versorgung des Verunglückten war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der 17-Jährige gegen 17:55 Uhr die K 3579 mit seinem Elektroroller überqueren und übersah hierbei offenbar einen aus Richtung Staffort fahrenden Pkw Renault. In der Folge wurde der Jugendliche von dem Auto erfasst und erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen. Der 34-jährige Renault-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Seine drei Mitfahrer blieben nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt.

Der E-Scooter-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.500 Euro.

Die K 3579 war für die Zeit der Unfallaufnahme im betreffenden Abschnitt bis gegen 19:30 Uhr voll gesperrt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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