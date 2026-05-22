Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 21.05.2026, 15.58 Uhr - Radfahrer an schweren Verletzungen verstorben

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet kollidierte am 21.05.2026 gegen 15.15 Uhr ein 81-jähriger Radfahrer auf der L556 zwischen Hambrücken und Wiesental mit einem Pkw, der von einem 48-jährigen Mann gesteuert wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Zweiradfahrer aus einem Feldweg auf die L556 und stieß hier seitlich mit dem Pkw zusammen. Hierbei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer starb am frühen Abend im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

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