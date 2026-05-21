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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Haftbefehl gegen 38-jährigen Mann nach mutmaßlichem Diebstahl von Starkstromkabeln erlassen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei Männer sollen am Mittwochnachmittag mehrere Meter zweier Starkstromkabel von einer Baustelle in Ubstadt-Weiher entwendet haben. Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete eine Zeugin gegen 16:00 Uhr, wie zwei Männer die Kabelteile von einer Baustelle in der Karl-Walter-Straße in einen gelben Transporter eingeladen haben sollen. Anschließend seien die Verdächtigen in Richtung Bundesstraße 3 davongefahren. Daraufhin alarmierte die Zeugin die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen sichteten die eingesetzten Beamten den besagten Transporter am Ortseingang in Bad Langenbrücken und unterzogen die beiden Insassen einer Kontrolle. Hierbei stellten sie im Laderaum des Fahrzeugs Metallschrott und insgesamt rund 35 Meter der mutmaßlich entwendeten beiden Starkstromkabel fest. Daraufhin nahmen die Beamten die 38 und 37 Jahre alten Männer vorläufig fest.

Der 38-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Beschuldigten erließ und diesen gegen entsprechende Auflagen außer Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe
Pressestelle
Erster Staatsanwalt Graulich
E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de
Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe
Pressestelle
Anna Breite-Diehl
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
Telefon: 0721 666-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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