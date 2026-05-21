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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwochabend, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 23:15 Uhr, durch Einschlagen einer Fensterscheibe auf der Gebäuderückseite Zutritt in das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Kirrlach.

Im Inneren des in der St. Leoner Straße gelegenen Wohnhauses durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und kann noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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