Polizei Hagen

POL-HA: Mitarbeiter überrascht Einbrecher in Firmengebäude

Hagen-Haspe (ots)

Als ein Mitarbeiter am Dienstagmorgen (19.05.) in der Dickenbruchstraße zu seiner Arbeit ging, stellte er fest, dass am Firmeneingang eine Tür gewaltsam geöffnet worden war. Als er diese aufzog, kam ihm plötzlich eine ihm unbekannte Person entgegen. Der Zeuge reagierte schnell, zog die Tür zu, schloss diese ab und wählte den Notruf.

Polizisten trafen in dem Gebäude nach ihrer Ankunft einen Mann schlafend an. Eine weitere Person versuchte vergeblich, sich hinter einer Mülltonne neben einem Gebäude zu verstecken. Bei den Männern handelte es sich um einen 47-jährigen Gevelsberger und einen 52-jährigen Hagener. Es stellte sich heraus, dass sich die beiden Männer Zugriff zur Firma verschafft hatten. Mithilfe des Zeugen konnte festgestellt werden, dass neben alkoholischen Getränken und einer Baustellenlampe hochwertige elektrische Geräte entwendet wurden. Auf dem Firmengelände wurde zudem ein Gartenhaus sowie einen Metallcontainer gewaltsam aufgebrochen. Ob die beiden Männer auch diese Tat begingen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Im weiteren Verlauf durchsuchten Polizisten nach Erwirken eines Durchsuchungsbeschlusses die Garage des 52-Jährigen. Dieser wohnt in der Nähe des Tatortes. Bei der Durchsuchung konnten sechs elektrische Werkzeuge sichergestellt werden. Die beiden tatverdächtigen Männer erhielten Strafanzeigen. (arn)

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