Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Jugendlichen - Wer hat Zarah A. und Celina S. gesehen?

Hagen (ots)

Bereits seit dem 07.05.2026 werden die 15-jährige Zarah A. und die 14-jährige Celina S. vermisst. Die beiden Jugendlichen haben ihre Wohngruppe in Hagen gemeinsam verlassen und sind bislang nicht dorthin zurückgekehrt. Zuletzt wurden sie gemeinsam am Hagener Hauptbahnhof gesehen. Die Hagener Kriminalpolizei fragt nun: Wer hat Zarah und Celina gesehen oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Fotos der beiden Vermissten finden Sie über die folgenden Links:

https://polizei.nrw/fahndung/204295

https://polizei.nrw/fahndung/204294

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