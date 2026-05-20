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Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung im Volkspark - Unbekannter schlägt 32-Jährigem Glasflasche auf den Kopf

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 32-jährigen Mann am Dienstagnachmittag (19.05.2026) in der Innenstadt eine Bierflasche auf den Kopf und flüchtete anschließend unerkannt. Der 32-Jährige saß gegen 14.10 Uhr, gemeinsam mit einem Bekannten, auf einer Bank im Volkspark. Der spätere Angreifer kam in Begleitung von zwei weiteren Personen auf sie zu. Nach einem kurzen Gespräch schlug der Unbekannte unvermittelt mit der Flasche auf den Kopf des 32-Jährigen und flüchtete dann. Die Flasche zerbrach und verletzte den in Hagen wohnhaften Mann leicht. Er beschrieb den Unbekannten als etwa 26 bis 28 Jahre alt und 170 cm bis 175 cm groß. Er hatte eine kräftige Statur, ein Tattoo linksseitig am Hals und trug eine Jacke sowie eine schwarze Hose. Die Kripo ermittelt wegen der gefährlichen Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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