Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher nach Sturz mit E-Scooter mit schweren Verletzungen in Spezialklinik gebracht

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein Jugendlicher zog sich am Dienstagabend (19.05.) gegen 22.30 Uhr schwere Verletzungen bei einem Unfall mit seinem E-Scooter zu. Der 16-Jährige befuhr mit dem Roller die Stadionstraße in Richtung Sportplatz. Als er sich auf dem Schotterparkplatz in Richtung der Ischelandhalle befand, sei er über einen "Hügel" gefahren, weggerutscht und gestürzt. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den Minderjährigen und brachte ihn in eine Spezialklinik nach Dortmund. Der 16-Jährige erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. Die Polizeibeamten verständigten die Erziehungsberechtigten des jungen Mannes. (arn)

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