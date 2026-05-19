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Polizei Hagen

POL-HA: Hagener muss seinen Weg nach Verkehrskontrolle zu Fuß fortsetzen

Hagen-Mitte (ots)

Nach einer Polizeikontrolle musste ein Hagener am Montag (18.05.) seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Der 25-Jährige war gegen 16 Uhr auf der Eppenhauser Straße mit einem Ford unterwegs, als er augenscheinlich am Steuer sein Handy nutzte und von den Einsatzkräften gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug, das der Hagener nutzte, nicht versichert war. Der Mann gab an, nicht von diesem Umstand gewusst zu haben. Es handelte sich um ein Firmenfahrzeug. Er selbst sei davon ausgegangen, dass der Ford versichert sei. Die Beamten entstempelten vor Ort das Kennzeichen und fertigten Strafanzeigen aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Fahrer sowie den Halter des Transporters. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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