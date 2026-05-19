POL-HA: Autofahrerin stößt mit Radfahrer an einer Ausfahrt zusammen
Hagen-Boele (ots)
Am Montag (18.05.) fuhr eine Autofahrerin gegen 06.25 Uhr aus einer Ausfahrt auf der Schwerter Straße, um sich in den Verkehr einzuordnen. Dabei übersah die 58-Jährige einen aus ihrer Perspektive von rechts kommenden Radfahrer, der den Fahrradstreifen auf dem dortigen Gehweg befuhr. Der 36-Jährige konnte mit seinem E-Bike nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Unfall zog sich der Mann, der durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt wurde, leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Angehöriger des Mannes holt das E-Bike für ihn an der Unfallstelle ab. (arn)
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