Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Brände in der Innenstadt - Polizeibeamte nehmen 37-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

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Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Sonntag (17.05.2026) gingen bei den Leitstellen der Hagener Feuerwehr und Polizei Meldungen über Brände in den Hausfluren zweier Mehrfamilienhäuser in der Innenstadt ein. Gegen 00.00 Uhr meldeten Anwohner des Graf-von-Galen-Rings eine brennende Mülltonne in dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Nahezu zeitgleich brannte im Hauseingang eines Wohnhauses in der Stresemannstraße ein Kinderwagen. Im Nahbereich trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf den 37-jährigen Mann, der auch für mehrere Brände, die sich Ende April 2026 in der Innenstadt ereignet haben, als Tatverdächtiger in Frage kommt. (Ursprungsmeldung vom 30.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6266271; Folgemeldung vom 08.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6271051) Sie nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wird der 37-Jährige noch heute einer Haftrichterin vorgeführt. Verletzt wurde bei den beiden Bränden am Wochenende niemand. Die Ermittlungen dauern an. (sen)

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