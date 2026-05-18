Polizei Hagen

POL-HA: Erste Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Frauenleiche in Garten eines brennenden Wohnhauses aufgefunden - Ermittler gehen von Suizid aus

Kierspe (ots)

Wie bereits berichtet, fanden Einsatzkräfte am Mittwochmorgen (13.05.2026) im Garten eines brennenden Wohnhauses in Kierspe einen weiblichen Leichnam auf. (Ursprungsmeldung vom 13.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6274802) Da ein Tötungsdelikt zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, hat eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen die Ermittlungen übernommen. Die Beamten nahmen dabei den Ehemann der verstorbenen 42-Jährigen vorläufig fest. Da sich der Tatverdacht gegen ihn nicht erhärtet hat, wurde er wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es Hinweise darauf, dass die 42-Jährige zunächst den Brand in dem Wohnhaus gelegt und sich anschließend selbst das Leben genommen hat. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt. (sen)

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