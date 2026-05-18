Polizei Hagen

POL-HA: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall in der Innenstadt

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Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitagmittag (15.05.2026) in der Innenstadt ein 27-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der in Witten wohnhafte Mann fuhr gegen 11.15 Uhr mit seinem Mitsubishi über den Bergischen Ring in Richtung Springe. Als er die Kreuzung zur Hochstraße geradeaus passieren wollte, missachtete die entgegenkommende Fahrerin eines Ford beim Linksabbiegen seine Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen der 20-Jährigen und des 27-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beide Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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