Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehr Dinslaken rettet Entenfamilie aus ungewöhnlicher Lage

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Dinslaken (ots)

Ein nicht alltäglicher Einsatz beschäftigte am heutigen Sonntag die Feuerwehr Dinslaken. Ein aufmerksamer Bürger hatte in der Innenstadt auf einem Flachdach eine Entenfamilie entdeckt und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Da die Küken noch sehr klein waren und das Dach nicht eigenständig sicher verlassen konnten, verschaffte sich die Feuerwehr vor Ort ein Bild der Situation. Dabei fanden die Einsatzkräfte eine Entenmutter mit insgesamt zwölf Küken vor. Die Feuerwehr entschied sich, die Tiere mithilfe einer vierteiligen Steckleiter und eines Transportkorbs zu retten. Während der Rettungsmaßnahmen flatterte die Entenmutter jedoch selbstständig vom Dach auf den Boden. Fünf der Küken folgten ihr im Sprung und konnten von den Feuerwehrkräften sicher aufgefangen sowie wohlbehalten am Boden abgesetzt werden. Die verbleibenden sieben Küken wurden behutsam in eine Transportbox gesetzt und anschließend ebenfalls nach unten gebracht. Dort konnte die Entenfamilie wieder zusammengeführt werden. Spannend wurde es für die Einsatzkräfte im Anschluss ein weiteres Mal: Da die Innenstadt aufgrund des "Energy Run" großräumig abgesperrt war, gestaltete sich auch der Rückweg zur Feuer- und Rettungswache nicht ganz unkompliziert. Die Feuerwehr musste schließlich über Teile der abgesperrten Laufstrecke zurückkehren, um wieder zur Wache zu gelangen. Dabei blickten die Feuerwehrkollegen in viele freundliche Gesichter - zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie teilnehmende Läuferinnen und Läufer winkten ihnen dabei fleißig zu.

"Ente gut, alles gut" - und das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr war vermutlich das einzige, das die Strecke ohne Startnummer absolvierte.

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