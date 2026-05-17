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Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Hagen (ots)

Am 16.05.2026 kam es gegen 15:21 Uhr im Hagener Stadtteil Wehringhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder verletzt wurden.

Eine 32-jährige Frau aus Hagen befuhr mit ihrem Pkw Skoda Roomster die Rehstraße in talwärtiger Richtung. Sie beabsichtigte, auf das Tankstellengelände der gegenüber liegenden Shell-Tankstelle zu fahren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 37-jähriger Mann aus Hagen mit einem VW Passat die Wehringhauser Str. in Richtung Haspe.

Im Einmündungsbereich Wehringhauser Straße / Rehstraße kam es zur Kollision.

Hierbei wurden zwei mitfahrende Kinder (6 und 3 Jahre alt) verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 6-Jährige ins Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Der Verkehrsführung im Einmündungsbereich wird durch eine Ampelanlage geregelt. Die Schaltung der Ampelanlage ist Gegenstand der Ermittlungen. Dazu wird auch eine in der Nähe befindliche Videoüberwachung ausgewertet.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen, Lichtbilder gefertigt sowie eine Skizze erstellt. (rd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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