Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruchdiebstahl in Vorhalle - Polizei sucht Zeugen

Hagen (ots)

Am Freitagnachmittag (15.05.2026) kam es in Vorhalle zu einem Wohnungseinbruch. Eine 40-jährige Hagenerin stellte die Tat bei ihrer Rückkehr gegen 15:30 Uhr fest. Unbekannte Täter hatten sich im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr auf noch ungeklärte Weise Zutritt zu der Wohnung in der Vorhaller Straße verschafft. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Schränke in den Wohnräumen. Sie entwendeten diverse Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest. Die Kriminalpolizei kam vor Ort zum Einsatz und führte eine umfangreiche Spurensicherung durch. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei fragt nun: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Vorhaller Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331/986-2066 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. (HW)

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