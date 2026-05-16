Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei zwischen mehreren Personen - Polizei verhindert Schlimmeres

Hagen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags (16.05.2026) hat das schnelle Einschreiten einer Polizeistreife auf der Volmestraße eine weitere Eskalation einer Schlägerei verhindert. Gegen 02.30 Uhr wurden die Beamten während ihrer Streifenfahrt auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Mehrere Personen im Alter zwischen 24 und 39 Jahren schlugen zu diesem Zeitpunkt aufeinander ein. Durch das sofortige und konsequente Dazwischengehen der Einsatzkräfte konnte die Situation vor Ort beruhigt und die Kontrahenten erfolgreich voneinander getrennt werden. Die anschließende Aufklärung des genauen Tatverlaufs gestaltete sich für die Beamten äußerst schwierig. Bis auf einen geschädigten Mann standen alle am Vorfall beteiligten Personen unter deutlichem Alkoholeinfluss. Eine aggressive Frau beruhigte sich auch nach der Trennung der Parteien nicht. Sie musste zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei der Auseinandersetzung eine Person leicht verletzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf des Streits dauern an. (HW)

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