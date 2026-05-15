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Polizei Hagen

POL-HA: Mann bei Streit in der Hagener Innenstadt mit Messer verletzt - Kriminalpolizei ermittelt

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochabend (13.05.2026) wurde die Polizei durch die Notaufnahme eines Krankenhauses in der Hagener Innenstadt über einen verletzten Mann informiert. Dieser war zuvor durch einen Bekannten in das Krankenhaus gebracht worden. Polizeikräfte suchten die Klinik auf und sprachen dort mit dem 30-jährigen Geschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann kurz zuvor im Bereich eines Ladenlokals in der Hagener Innenstadt mit einer bislang unbekannten Person in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Unbekannte den Geschädigten mit einem Messer verletzt haben. Der Mann erlitt eine Stichverletzung im Bereich des Rippenbogens. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit. Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen hinsichtlich einer gefährlichen Körperverletzung. (sch)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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