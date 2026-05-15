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Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer ignoriert Hausverbot und wird nach zweitem Polizeieinsatz in Gewahrsam genommen

Hagen-Emst (ots)

Kurz nach Mitternacht nahmen Polizisten am Donnerstag (14.05.) einen Mann in der Elmenhorststraße in Gewahrsam. Der 44-Jährige randalierte und ignorierte ein Hausverbot. Er löste durch sein Verhalten gleich zwei Einsätze aus. Kurz vor Mitternacht erhielt er zunächst einen Platzverweis. Beim Verlassen der Örtlichkeit schrie er herum und beleidigte unbeteiligte Personen. Nicht einmal eine Stunde später tauchte der Mann dann erneut in der Elmenhorststraße auf. Da zu befürchten war, dass er sich nicht an die Anweisungen der Beamten halten und erneut gegen das bestehende Hausverbot verstoßen wird, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Der 44-Jährige hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,7 Promille. Er wurde in eine Ausnüchterungszelle gebracht und erhielt eine Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Hausverbot. (arn)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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