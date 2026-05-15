Polizei Hagen

POL-HA: Riesiger Fernseher in viel zu kleinem Auto transportiert

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Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch (13.05.) führte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei in Hohenlimburg Verkehrskontrollen durch. Die Beamten wurden dabei auf ein Auto aufmerksam. Der Fahrer transportierte zusammen mit seinem Mitfahrer einen großen Fernseher. Das Fahrzeug war für den riesigen Karton jedoch deutlich zu klein, sodass der Fahrer die Kopfstützen herausgenommen hatte. Eine aufrechte Sitzposition war ihm ebenfalls nicht mehr möglich. Aufgrund des Verstoßes gegen die Ladungssicherung musste der Mann ein Verwarngeld zahlen. Die Einsatzkräfte untersagten den Männern zudem die Weiterfahrt. Der Autofahrer und sein Begleiter kontaktierten daraufhin eine Person, die mit einem größeren Pkw hinzukam. In diesem konnte der riesige Fernseher dann verstaut und die Fahrt sicher fortgesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Auch beim Transport von Gegenständen in Autos gilt, dass die Ladung ordnungsgemäß gesichert sein muss, so dass ein Verrutschen und eine Gefährdung der Insassen und Dritter ausgeschlossen werden kann. Dabei gilt, dass die Rückenlehne oder die Kopfstütze kein geeignetes Mittel zur Ladungssicherung sind. Auch das Festhalten oder Fixieren der Gegenstände durch Insassen sind nicht geeignet, um die Ladung ordnungsgemäß zu sichern. (arn)

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