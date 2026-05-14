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Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - 76-jährige Frau nach mutmaßlichem Angriff durch Ehemann lebensgefährlich verletzt - Mordkommission eingesetzt

Hagen-Eilpe (ots)

Am Donnerstag (14.05.2026) wurden Feuerwehr und Polizei gegen 13.50 Uhr zu einem Einsatz an der Straße "An der Koppel" in Hagen-Eilpe alarmiert. Hintergrund war die Meldung über eine schwerverletzte Frau. Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine 76-jährige Bewohnerin des Hauses, die lebensgefährliche Kopfverletzungen aufwies. Nach einer ersten notärztlichen Versorgung wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der 78-jährige Ehemann der Frau, der ebenfalls an der Anschrift wohnhaft ist, im Tatverdacht, seiner Ehefrau die Verletzungen zugefügt zu haben. Im Anschluss hat er sich selbst schwere Verletzungen beigebracht. Der Tatverdächtige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und vorläufig festgenommen. Das Polizeipräsidium Hagen hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv des versuchten Tötungsdelikts dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (sch)

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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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