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Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, kam es kurz vor Mitternacht auf dem Wolfskuhler Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 18-jähriger Fahrer mit einem Pkw der Marke Ford in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Fahrzeugs aus. Der Fahrer sowie die vier weiteren Insassen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Zur Versorgung der Beteiligten waren drei Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz. Nach ambulanter Behandlung konnten alle Beteiligten vor Ort, beziehungsweise nach einer Untersuchung im Krankenhaus entlassen werden. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (HW)

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Telefon: 02331 986 2066
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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