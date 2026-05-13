POL-HA: Zivile Polizisten werden auf Drogendealer aufmerksam
Hagen-Mitte (ots)
Während eines Schwerpunkteinsatzes beobachteten zivile Polizisten einen Mann, der mit Drogen handelte. Am Dienstag (12.05.) trafen die Beamten gegen 16.15 Uhr am Graf-von-Galen-Ring auf den 27-Jährigen. Er führte eine Plastiktüte mit mehreren Druckverschlussbeuteln Cannabis mit sich sowie Bargeld in dealertypischer Stückelung. Der Hagener wollte sich nicht zur Sache äußern. Er erhielt ein Bereichsbetretungsverbot. Die Einsatzkräfte stellten die Betäubungsmittel und das Bargeld sicher und fertigten eine Strafanzeige gegen ihn. (arn)
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