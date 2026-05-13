Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter greift 21-jährigen Hagener mit Pfefferspray an

Hagen-Boele (ots)

Ein bislang unbekannter Täter griff am Dienstagabend (12.05.2026) in Boele einen 21-jährigen Mann mit Pfefferspray an. Der Hagener hatte sich über eine Social Media-Plattform mit dem Unbekannten verabredet und wollte ihm ein Paar Schuhe verkaufen. Als der 21-Jährige gegen 23 Uhr am vereinbarten Treffpunt in der Pieperstraße vorfuhr, ging ein Mann auf sein Auto zu. Plötzlich holte dieser ein Pfefferspray hervor und sprühte den Inhalt in den Innenraum des Fahrzeugs des Hageners und traf den 21-Jährigen dabei auch im Gesicht. Der Angegriffene flüchtete und alarmierte die Polizei. Er sagte den Beamten, dass der Unbekannte etwa 20 Jahre alt und 180 cm groß war. Er hatte eine schlanke Statur, war sportlich bekleidet und trug einen ungepflegten Bart. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen der gefährlichen Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

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