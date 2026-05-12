Polizei Hagen

POL-HA: 17-Jähriger schiebt zu lautes Mokick an zivilem Polizeifahrzeug vorbei

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Hagen-Dahl (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Osemundstraße wurden Polizeibeamte am Sonntagnachmittag (10.05.2026) auf ein deutlich zu lautes und baulich verändertes Kleinkraftrad aufmerksam. Gegen 13.40 Uhr saßen die Beamten des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei in einem zivilen Einsatzfahrzeug und nahmen die lauten Geräusche des heranfahrenden Zweirades war. Der 17-jährige Fahrer hielt eigenständig hinter dem Polizeifahrzeug an und schob das Mokick an diesem vorbei. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug und wurden dabei sofort auf das für das Jahr 1999 ausgestellte Versicherungskennzeichen aufmerksam. Dieses war zudem damals für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden. Außerdem erkannten die Polizisten einige bauliche Veränderungen, für die der 17-Jährige keinen Nachweis über eine Einzelabnahme beim TÜV vorlegen konnte. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der Urkundenfälschung und des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Sie stellten das Kleinkraftrad sicher, um eine ordnungsgemäße Prüfung durch einen Sachverständigen gewährleisten zu können. (sen)

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