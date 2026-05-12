Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt ohne Führerschein zur Polizeiwache - Beamte beschlagnahmen seinen Rolls-Royce

Hagen-Altenhagen (ots)

Obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis hat, suchte ein 26-jähriger Mann am Freitag (08.05.) mit seinem Rolls-Royce die Polizeiwache Hoheleye auf. Um 12.45 Uhr wollte der Herdecker mit dem Auto wieder nach Hause fahren und wurde dabei von einem Polizisten wiedererkannt. Dieser konnte sich daran erinnern, dass der 26-Jährige schon seit längerer Zeit keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Mehrere Polizisten stoppten den Mann aus Herdecke, der zunächst behauptete, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Bereits seit September 2024 verfügt er jedoch über keine Fahrerlaubnis. Darauf angesprochen behauptete der Mann, nicht zu wissen, ob er aktuell einen Führerschein habe oder nicht. Anschließend korrigierte er sich und sagte, dass er das Dokument mit Sicherheit zu Hause vergessen habe. Sein Bruder würde das Fahrzeug abholen kommen. Der 26-Jährige ist in den vergangenen Jahren bereits sieben Mal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten. Die Polizisten beschlagnahmten deshalb den Rolls-Royce und fertigten eine erneute Strafanzeige gegen den 26-Jährigen. (arn)

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