Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunkteinsatz der Hagener Polizei verläuft erfolgreich

Hagen (ots)

Am Sonntag (10.05.) fand ein erneuter Schwerpunkteinsatz der Hagener Polizei statt. Der Fokus der Einsatzkräfte lag auf dem Bereich des Hagener Hauptbahnhofs und der Innenstadt. Insbesondere die Bereiche Volkspark, Am Widey, Elbershallen, Springe, Mittelstraße, Volmepark und Friedrich-Ebert-Platz wurden zivil und in Uniform bestreift.

Die Polizisten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund einer unnötigen Verursachung von Lärm. Ein Fußgänger ging vor den Augen der Beamten über eine rote Ampel. Insgesamt wurden in drei Fällen Strafanzeigen aufgrund von Verstößen gegen die Abgabeordnung gefertigt und vier Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Darunter befand sich ein Minderjähriger, der gegen 20 Uhr auf der Kölner Straße in Begleitung von zwei weiteren Personen war. Als die Gruppe uniformierte Polizisten sah, versuchte sie, in unterschiedliche Richtungen zu flüchten. Die Beamten konnten den Minderjährigen und einen erwachsenen Mann stoppen und kontrollieren. Der Jugendliche hatte mehrere Verkaufseinheiten Cannabis und eine Feinwaage bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von seinem Vater auf der Wache abgeholt. Die zweite Person hatte eine kleine Menge Haschisch dabei. Die Beamten fertigten entsprechende Anzeigen.

Die Präsenz im Konzeptbereich wurde positiv aufgenommen. Insbesondere die Fußstreifen der uniformierten Kräfte sorgten für Aufmerksamkeit und Sicherheit. Nachdem gegen 20 Uhr das Frühlingsfest "Hagen blüht auf" beendet worden war, leerte sich der Innenstadtbereich spürbar. Die Einsatzkräfte kontrollierten noch einige Personengruppen. Lediglich im Bereich des Hauptbahnhofs und in den umliegenden Straßen des Hauptbahnhofs befand sich noch Publikumsverkehr. Gegen 24 Uhr nahm der Publikumsverkehr schließlich auch im Bereich des Hauptbahnhofs und den umliegenden Straßen deutlich ab. Weitere Schwerpunkteinsätze der Hagener Polizei sind bereits in Planung. (arn)

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