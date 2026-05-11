POL-HA: Schwindelgefühl während der Autofahrt führt zu Zusammenstoß mit Laterne
Hagen-Mitte (ots)
Auf dem Märkischen Ring kam es am Samstag (09.05.) gegen 13.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Hagener mit einer Laterne zusammenstieß und sich verletzte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 85-Jährige mit einem BMW in Richtung der Rembergstraße unterwegs. Der Mann gab an, dass ihm plötzlich schwindelig geworden war. Er habe infolgedessen die Kontrolle über das Auto verloren. Anschließend touchierte der Hagener mit dem Pkw einen Bordstein, fuhr nach Angaben einer Zeugin kurz in Schlangenlinien weiter und prallte dann gegen die Straßenlaterne. Durch den Aufprall erlitt der 85-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war so stark beschädigt, dass von einem Totalschaden auszugehen ist. Die Hagener Feuerwehr streute ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell