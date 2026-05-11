Polizei Hagen

POL-HA: Schwindelgefühl während der Autofahrt führt zu Zusammenstoß mit Laterne

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Hagen-Mitte (ots)

Auf dem Märkischen Ring kam es am Samstag (09.05.) gegen 13.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Hagener mit einer Laterne zusammenstieß und sich verletzte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 85-Jährige mit einem BMW in Richtung der Rembergstraße unterwegs. Der Mann gab an, dass ihm plötzlich schwindelig geworden war. Er habe infolgedessen die Kontrolle über das Auto verloren. Anschließend touchierte der Hagener mit dem Pkw einen Bordstein, fuhr nach Angaben einer Zeugin kurz in Schlangenlinien weiter und prallte dann gegen die Straßenlaterne. Durch den Aufprall erlitt der 85-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war so stark beschädigt, dass von einem Totalschaden auszugehen ist. Die Hagener Feuerwehr streute ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. (arn)

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