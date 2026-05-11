Polizei Hagen

POL-HA: Diensthund Wahkan verabschiedet sich in den Ruhestand - Rückblick auf eine erfolgreiche Dienstzeit

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Hagen (ots)

Seit Mai 2020 war unser Hagener Diensthund Wahkan zuverlässig für uns im Einsatz. Ende April hieß es nun Abschied vom aktiven Dienst nehmen: Der 45 Kilogramm schwere Rüde geht in den wohlverdienten Ruhestand. Gemeinsam mit seiner Hundeführerin bildete er über all die Jahre ein eingespieltes und vertrauensvolles Team.

Der eindrucksvolle Deutsche Schäferhund hat mit seiner feinen Nase, seinem Arbeitswillen und seiner Ausdauer über Jahre hinweg überzeugt. Ob bei der Suche nach Personen oder beim Aufspüren von Gegenständen - Wahkan war stets mit voller Konzentration und großem Einsatz dabei. Als Personenspürhund ging Wahkan seiner Arbeit stets akribisch nach und konnte unter anderem Menschen finden, die sich in hilfloser Lage befanden. Er suchte zudem bei zahlreichen Einsätzen nach tatverdächtigen Personen. So fand er beispielsweise im April 2023 einen 14-Jährigen, der sich nach dem Diebstahl eines Rollers in einem Bachlauf vor der Polizei versteckte. Der Minderjährige war zunächst erfolgreich vor den Einsatzkräften geflüchtet. Wahkan verfolgte seine Spuren und führte seine Hundeführerin schließlich zu einem Bachlauf nahe einer Schule. Dort lag der 14-Jährige im Wasser verborgen und mit Gestrüpp getarnt.

Besonders in Erinnerung bleibt zudem ein Einsatz in Dortmund: Dort unterstützte Wahkan gemeinsam mit seiner Hundeführerin die Kolleginnen und Kollegen vor Ort bei der Suche nach einem Tatmittel. Trotz eines weitläufigen Suchgebiets ließ er sich nicht beirren, zeigte schließlich einen Bereich an, in dem das Tatmittel sehr verborgen und nur schwer erkennbar lag - und blieb hartnäckig. Denn als seine Hundeführerin Wahkan nach einer Absuche weiterführen wollte, zeigte er die Stelle weiter mit Nachdruck an - genau diese Beharrlichkeit führte zum Erfolg! Das Tatmittel schließlich gefunden und als Beweisstück gesichert werden.

Doch nicht nur seine Fähigkeiten machten Wahkan zu einem verlässlichen Partner. Auch seine imposante Erscheinung sorgte bei Einsätzen für Respekt. Bei einem Brand an der Altenhagener Brücke, bei dem zahlreiche über 150 Gaffer die Arbeit der Einsatzkräfte behinderten, trug Wahkan allein durch seine Präsenz dazu bei, die Situation innerhalb kurzer Zeit zu beruhigen und den Einsatzkräften den nötigen Raum zu verschaffen.

Neben vielen Einsätzen in der Region war Wahkan gemeinsam mit seiner Hundeführerin auch überregional unterwegs - unter anderem beim G7-Gipfel in Elmau sowie in Lützerath.

Seine Hundeführerin beschreibt ihn als loyal, aufmerksam, hochkonzentriert und sehr selbstsicher. Eigenschaften, die ihn im Dienst ausgezeichnet haben - und die ihn auch im Alltag zu einem besonderen Begleiter machen. Und typisch Schäferhund: Wenn Wahkan sich bemerkbar macht, dann ist er nicht zu überhören.

Der Name "Wahkan" stammt übrigens aus dem Indianischen und bedeutet "heilig" beziehungsweise "kraftvoll" - ein Name, der gut zu ihm passt. Der 2017 geborene Rüde lebt seit 2019 bei seiner Hundeführerin, die mittlerweile auch Diensthündin Pixel an ihrer Seite hat. Pixel übernimmt nun die Aufgaben im Dienst und tritt in die großen Pfotenstapfen ihres "Bruders".

Für Wahkan beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt: etwas ruhiger, aber ganz sicher nicht weniger schön. Er bleibt natürlich bei seiner Hundeführerin und genießt seine Zeit - gerne entspannt in der Sonne. Den aktiven Dienst überlässt er künftig seiner Nachfolgerin. Und wenn er doch einmal an seine Karriere als Polizeihund zurückdenkt, wird er Pixel sicher noch den ein oder anderen Tipp geben können! (arn)

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