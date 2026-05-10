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Polizei Hagen

POL-HA: Zweifacher Einbruch in Kleingartenanlage am Kuhlerkamp

Hagen (ots)

In der Kleingartenanlage an der Kuhlestraße kam es am Samstagvormittag (09.05.2026) zu gleich zwei Einbrüchen. Ein 45-jähriger Gartenbesitzer entdeckte gegen 10:30 Uhr zunächst den Einbruch in seine eigene Parzelle. Kurz darauf stellte er zudem einen weiteren Einbruch in das ehemalige Vereinsheim auf dem Gelände fest. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter über eine angrenzende Weidefläche an der Tückingschulstraße Zugang zur Kleingartenanlage, indem sie den dortigen Maschendrahtzaun auftrennten. Beim Einbruch in das Vereinsheim wurde unter anderem ein Solarpanel samt Wechselrichter entwendet, das zuvor auf dem Holzdach des Gebäudes montiert war. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Hagen hat eine Strafanzeige wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Täter, auch zu möglichen Fluchtfahrzeugen liegen keine Informationen vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegen. (tse)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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