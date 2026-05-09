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Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl - Polizei nimmt Täter fest

Hagen (ots)

Am Samstagvormittag (08.05.2026) kam es bei einem Discounter in Wehringhausen zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei männliche Personen entwendeten eine größere Menge Kaffee und versuchten den Laden zu verlassen. Eine aufmerksame Verkäuferin nahm die Verfolgung auf und konnte gemeinsam mit Zeugen einen der Tatverdächtigen (62 Jahre) festhalten. Während der Festnahme kam es zu einem Gerangel, bei dem ein Zeuge zu Boden gestoßen und ein Weiterer in die Hand gebissen wurde. Der Täter konnte dennoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der zweiten männliche Person gelang die Flucht und konnte im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Der 62-jährige Hagener, der der Polizei bereits hinreichend bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (HW)

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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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