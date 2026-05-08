POL-HA: Ladendieb schneidet Warensicherung ab und wird vorläufig festgenommen
Hagen-Mitte (ots)
Am Donnerstagvormittag (07.05.2026) stahl ein 48 Jahre alter Mann ein paar Schuhe aus einem Geschäft in der Innenstadt. Der Mann hielt sich um etwa 11.20 Uhr in dem Laden in der Elberfelder Straße auf. Er nahm eine Haushaltsschere, die als Ware angeboten wurde, aus der Verpackung und schnitt damit die Sicherung von einem Paar Schuhe ab. Anschließend verstaute er die Sneaker in seinem mitgeführten Rucksack und verließ das Geschäft. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat und folgte dem Mann nach draußen. Der Mitarbeiter sprach ihn an und konnte den Dieb bis zum Eintreffen der Beamten im Geschäft festhalten. Der 48-Jährige gestand seine Tat und entschuldigte sich. Die Einsatzkräfte nahmen den polizeibekannten Mann vorläufig fest. Zudem erhielt er ein lebenslanges Hausverbot für das Geschäft. (rst)
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