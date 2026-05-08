Polizei Hagen

POL-HA: Achtjähriger läuft auf die Straße und wird angefahren

Hagen-Wehringhausen (ots)

An der Kreuzung Lange Straße / Pelmkestraße wurde am Donnerstagmittag (07.05.2026) ein achtjähriger Junge von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der 63 Jahre alte Fahrer eines Renault Austral war um 11.45 Uhr auf der Pelmkestraße unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Lange Straße abzubiegen. Er nahm eine Gruppe von Personen wahr, aus der unvermittelt ein Junge auf die Straße lief, um diese zu überqueren. Der 63-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Achtjährige erlitt dadurch eine Verletzung am Fuß und musste von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden, die ihn anschließend in ein Krankenhaus brachte. (rst)

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