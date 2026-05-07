Polizei Hagen

POL-HA: Männer bieten Diebesgut zum Kauf an

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochnachmittag (06.05.2026) boten zwei Männer mehreren Passanten in der Innenstadt Ware zum Kauf an, die sie zuvor aus verschiedenen Geschäften gestohlen hatten. Eine Zeugin war gegen 17.30 Uhr auf die beiden 48- und 51-Jährigen aufmerksam geworden. Im Bereich des Volksparks hatten sie auf dem Boden unter anderem Strandlaken, Rucksäcke, Sonnenbrillen, Parfüms und Nagellacke präsentiert und vorbeigehenden Personen angeboten. Die Zeugin erkannte einen Teil der Ware aus einem nahegelegenen Geschäft wieder und informierte die Verkäufer. Diese alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und leiteten Strafverfahren gegen die beiden Männer ein. Der 48-Jährige kündigte im Beisein der Polizisten weitere Eigentumsdelikte an und forderte die Beamten zum Kampf auf. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen sie den Mann in Gewahrsam. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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