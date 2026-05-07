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Polizei Hagen

POL-HA: Mann will Anzeige aufgeben und wird festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 33-jähriger Mann erschien am Mittwochmorgen (06.05.2026) in der Polizeiwache Innenstadt, um eine Anzeige zu erstatten. Als die Beamten vor Ort seine Personalien aufnahmen, stellten sie fest, dass der Mann einen offenen Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr hatte. Da der 33-Jährige die ausstehende Geldstrafe nicht bezahlen konnte, nahmen die Polizisten ihn fest. Den augenscheinlich alkoholisierten Mann brachten sie in eine Justizvollzugsanstalt. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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