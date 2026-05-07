POL-HA: Mann will Anzeige aufgeben und wird festgenommen
Hagen-Mitte (ots)
Ein 33-jähriger Mann erschien am Mittwochmorgen (06.05.2026) in der Polizeiwache Innenstadt, um eine Anzeige zu erstatten. Als die Beamten vor Ort seine Personalien aufnahmen, stellten sie fest, dass der Mann einen offenen Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr hatte. Da der 33-Jährige die ausstehende Geldstrafe nicht bezahlen konnte, nahmen die Polizisten ihn fest. Den augenscheinlich alkoholisierten Mann brachten sie in eine Justizvollzugsanstalt. (rst)
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