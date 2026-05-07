POL-HA: Mann will Anzeige aufgeben und wird festgenommen

Hagen-Emst (ots) - Dienstagabend (05.05.) suchte ein Mann trotz eines bestehenden Hausverbotes immer wieder ein Haus in der Elmenhorststraße auf. Die Eigentümer hatten dem 44-Jährigen ein schriftliches Hausverbot erteilt. Polizisten trafen gegen 22.15 Uhr auf den Hagener und erteilten ihm einen Platzverweis. Zunächst kam er diesem nach. Im weiteren Verlauf der Nacht verständigten Anwohner jedoch erneut die Polizei, ...

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