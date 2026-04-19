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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperliche Auseinandersetzung an der AGIP Tankstelle

Bad Dürkheim (ots)

Am 18.04.2026 gegen 23:00 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor der AGIP Tankstelle, in der Sachsenhütter Straße Höhe Hausnummer 1, in Bad Dürkheim.

Der 45-jährige augenscheinlich alkoholisierte Beschuldigte schlug nach einer verbalen Auseinandersetzung dem bislang unbekannten männlichen Geschädigten eine volle Bierflasche auf den Kopf. Der Geschädigte habe sich gegen den Angriff gewehrt. Der Beschuldigte flüchtete danach fußläufig in Richtung Stadtmitte.

Ob der Geschädigte durch den Schlag Verletzungen erlitten hat ist derzeit unbekannt.

Wer kann Hinweise geben? Der Geschädigte und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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