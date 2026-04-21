Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schüsse mit Schreckschusswaffe

Weidenthal (ots)

Am Montagabend (20.04.2026), gegen 18:55 Uhr, meldete ein Anwohner zwei Personen am Bahnhof in Weidenthal, welche mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schossen. Bei Eintreffen mehrerer Polizeikräfte konnten die Personen zunächst nicht angetroffen werden, weshalb eine örtliche Fahndung eingeleitet wurde. Aufgrund von Zeugenaussagen wurde jedoch der Aufenthaltsort der beiden Personen ermittelt, so dass ein 25-Jähriger und 27-Jähriger angetroffen wurden. Bei ihnen wurden zwei mitgeführte Schreckschusswaffen sichergestellt. Gegen die Beteiligten wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner.

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