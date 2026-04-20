Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 17.04.2026, kam es gegen 17:45 Uhr auf dem Berliner Platz zu einem Raubdelikt. Ein 21-Jähriger traf dort auf drei bislang unbekannte Männer. Die Täter hielten den Geschädigten fest und forderten die Herausgabe seiner Armbanduhr sowie seiner Halskette. Als der 21-Jährige die Herausgabe verweigerte, schlug einer der Täter zweimal mit einem Teleskopschlagstock auf den Arm des Mannes ein. Zudem forderte die Gruppe die Herausgabe von 50 Euro Bargeld. Der Geschädigte kündigte daraufhin an, die Polizei zu verständigen, woraufhin die drei Täter zu Fuß in Richtung Rhein flüchteten. Der Geschädigte beschrieb die Täter als etwa 19 bis 21 Jahre alt. Einer der Täter habe eine graue, ein anderer eine olivgrüne Jacke, getragen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

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