PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 17.04.2026, kam es gegen 17:45 Uhr auf dem Berliner Platz zu einem Raubdelikt. Ein 21-Jähriger traf dort auf drei bislang unbekannte Männer. Die Täter hielten den Geschädigten fest und forderten die Herausgabe seiner Armbanduhr sowie seiner Halskette. Als der 21-Jährige die Herausgabe verweigerte, schlug einer der Täter zweimal mit einem Teleskopschlagstock auf den Arm des Mannes ein. Zudem forderte die Gruppe die Herausgabe von 50 Euro Bargeld. Der Geschädigte kündigte daraufhin an, die Polizei zu verständigen, woraufhin die drei Täter zu Fuß in Richtung Rhein flüchteten. Der Geschädigte beschrieb die Täter als etwa 19 bis 21 Jahre alt. Einer der Täter habe eine graue, ein anderer eine olivgrüne Jacke, getragen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 09:37

    POL-PPRP: Jugendliche bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zedtwitzpark in Ludwigshafen ereignete sich am 16.04.2026 gegen 20:30 Uhr ein Vorfall, bei dem drei Minderjährige von unbekannten Jugendlichen bedroht wurden. Die Geschädigten - zwei 13 Jährige und ein 11 Jähriger - hielten sich auf einer Parkbank auf, als sie von drei unbekannten Jugendlichen angesprochen wurden. Die Täter forderten die ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 14:57

    POL-PPRP: Polizeilicher Einsatz

    Frankenthal(Pfalz) (ots) - Am heutigen Freitag (17.04.2026) erhielt die Polizei in Frankenthal gegen 12:30 Uhr einen Hinweis, dass ein 18-Jähriger in der Nähe des Frankenthaler Hauptbahnhofs einer Zeugin eine Schusswaffe gezeigt haben soll. Danach begab er sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Polizei suchte mit starken Kräften den Bereich der Frankenthaler Innenstadt weiträumig ab und konnte den 18-Jährigen an seiner Wohnanschrift feststellen. Bei der Durchsuchung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren