Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeilicher Einsatz

Frankenthal(Pfalz) (ots)

Am heutigen Freitag (17.04.2026) erhielt die Polizei in Frankenthal gegen 12:30 Uhr einen Hinweis, dass ein 18-Jähriger in der Nähe des Frankenthaler Hauptbahnhofs einer Zeugin eine Schusswaffe gezeigt haben soll. Danach begab er sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Polizei suchte mit starken Kräften den Bereich der Frankenthaler Innenstadt weiträumig ab und konnte den 18-Jährigen an seiner Wohnanschrift feststellen. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die eingesetzten Kräfte eine Schreckschusswaffe sicher. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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