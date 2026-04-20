Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zedtwitzpark in Ludwigshafen ereignete sich am 16.04.2026 gegen 20:30 Uhr ein Vorfall, bei dem drei Minderjährige von unbekannten Jugendlichen bedroht wurden. Die Geschädigten - zwei 13 Jährige und ein 11 Jähriger - hielten sich auf einer Parkbank auf, als sie von drei unbekannten Jugendlichen angesprochen wurden. Die Täter forderten die Jungen auf, ihnen Geld auszuhändigen. Als die Geschädigten erklärten, kein Bargeld mitzuführen, zog einer der unbekannten Jugendlichen ein Taschenmesser aus seiner Hosentasche. Daraufhin ergriffen die drei Minderjährigen sofort zu Fuß die Flucht. Zu den Tätern konnten die Geschädigten angeben, dass es sich um männliche Jugendliche im Alter von etwa 16 bis 18 Jahren gehandelt habe. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den beschriebenen Jugendlichen machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

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